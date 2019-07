Die Vorfreude ist bereits groß: Der Garser Simon Gumpinger, 21, in der Region auch als erfolgreicher Läufer des UC Sparkasse Langenlois bekannt, wechselt mit August für ein Semester nach Ogden im Bundesstaat Utah.

„Ich werde dort an der Weber State University sein“, freut sich der Student des Export-Oriented Managements (Internationale Betriebswirtschaftslehre) an der IMC FH Krems, der „Erfahrung im Ausland sammeln und ein anderes Land und seine Kultur kennenlernen“ möchte, auf die Zeit.

„Hier wird Freude und Begeisterung für Wirtschaft geweckt“

Warum gerade USA? „Amerika ist im Business noch immer die führende Wirtschaftsmacht der Welt, und durch die Partnerschaft der Fachhochschule mit der Universität in Ogden, unweit der Hauptstadt Salt Lake City, hat sich die Gelegenheit ergeben.“ Besonders neugierig ist Gumpinger auf die Sportszene an der Universität, weil die Bildungseinrichtungen in den USA ja dafür bekannt sind, der körperlichen Ertüchtigung einen hohen Stellenwert einzuräumen.

Nach der Zeit in Amerika, für die die Entscheidung aus eigenem Antrieb gefallen ist, wartet auf den Absolventen der ersten beiden Semester seines Studiums dann noch ein Pflichtpraktikum außerhalb der rot-weiß-roten Grenzen. Wo es da hingehen wird, ist aber noch offen.

Warum studiert Gumpinger an der IMC FH Krems? „Wirtschaftliches Interesse, ein Talent für Sprachen, die Nähe zum Zuhause und die familiäre At mos phä re“ seien ausschlaggebend gewesen, nach Absolvierung der HTL St. Pölten (Wirtschaftsingenieurwesen und Logistik) diesen Weg zu gehen. „Das ist für mich das Richtige“, findet Gumpinger. „Hier wird Freude und Begeisterung für Wirtschaft geweckt.“

Wo sieht sich der junge Mann nach dem Studium? „Im internationalen Verkauf wäre ich gut aufgehoben. Aber auch im Bereich Transport oder auch auf dem Sportsektor könnte ich mir eine Tätigkeit vorstellen.“