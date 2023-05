HAK Krems: Upgrade ausgezeichnet

Die HAK|HAS Krems ist bekannt für ihre hochwertige Übungsfirmenarbeit, wobei in diesem Unterrichtsfach das erworbene Wissen aus den Vorjahren sehr praxisnah und vernetzt angewendet wird. Alle HAK Übungsfirmen nehmen jährlich freiwillig an externen Zertifizierungsverfahren teil.

Die drei Übungsfirmen Brantner Waste Management GmbH, TurnIT e.U. und Vinobel Weinhandel GmbH haben wieder erfolgreich das ACT Upgrade durch die Servicestelle österreichischer Übungsfirmen geschafft. Dieses Jahr mussten alle erforderlichen Kriterien einwandfrei erfüllt werden und es gab keine Möglichkeit der Nachbesserung.

Die Schüler arbeiten selbstständig innerhalb ihrer Übungsfirma in der Geschäftsführung sowie in verschiedenen Abteilungen. Die Lehrperson ist als Coach unterstützend tätig. Für das erfolgreiche Erreichen des Upgrades ist unter anderem ein optimales Projektmanagement, digitale Kompetenz, Fachwissen für eine professionelle Abwicklung der Meldungen an Gesundheitskasse und Finanzamt sowie ein zeitgemäßer Social Media Auftritt erforderlich.

