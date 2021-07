Insgesamt 59 Schüler der vierten Klassen der Volksschulen Gföhl und Lichtenau absolvierten in den letzten Schulwochen ihre Radfahrprüfung. Der theoretische Teil wurde im Unterricht durchgenommen, die praktische Prüfung wurde von der Polizei abgenommen.

Die 43 Prüflinge der VS Gföhl konnten vorab unter Anleitung der Gföhler Polizei am Gelände des Biomasse-Heizwerks für die Prüfung üben. Die Prüfung für die 16 Abschlussklässler der Volksschule Lichtenau nahm Polizeiinspektor Christian Zimmermann ab.

Auf sicheres Surfen im Internet sensibilisiert

Weitere Schwerpunkte in den letzten Schulwochen in der VS Lichtenau waren der Workshop „Safer Internet“ und die „Schnurspring-Challenge“. An den Themenstunden zum sicheren Surfen im Internet nahmen alle Klassen der VS Lichtenau teil.

Die Vortragende Marietheres van Veen ging kindgerecht auf den Umgang mit Medien und die Gefahren des Internets ein. Im Rahmen des Schnurspring-Wettbewerbs, der von der Aktion „Tut gut!“ des Landes NÖ ins Leben gerufen wurde, hatten die Schüler der dritten Klasse die Aufgabe, ihr Schnurspringkönnen in einem Zeitraum von fünf Wochen zu verbessern.

Jeder gelungene Sprung innerhalb einer Minute zählte. Der wöchentliche Bestwert wurde in eine Liste eingetragen. Die Kinder verbesserten ihre Ausdauer, hatten viel Spaß und die Chance, Rollbretter zu gewinnen.