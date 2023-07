LEADER Kamptal prämierte Top-Geschäftsideen der Region

Im Rahmen einer kleinen Feier in Langenlois bat der Verein LEADER Kamptal die fünf besten Ideen bzw. Unternehmer vor den Vorhang und vergab wertvolle Sachpreise.

Geschäftsideen mit großer Vielfalt

Platz 5 ging an Thomas Pfannhauser aus Gars am Kamp. Der Energetiker betreibt sein Dienstleistungsunternehmen mit dem Namen Emertomic in der Horner Kamptalgemeinde. Platz 4 ging an Michaela Grünbergers „Pfotenstüberl“ in Langenlois. Die Unternehmerin hat sich mit der Eröffnung ihres Geschäfts, in dem sie Fellpflege für Vierbeiner anbietet, den Kindheitstraum einer Hundefriseurin erfüllt.

LEADER-Obmann Josef Edlinger, Werner Groiß (Wirtschaftskammer Horn, von links), sowie Berater Stefan Lettner von der Firma CIMA und Bezirksstellenleiterin Sabina Müller (WKNÖ Horn, von rechts) gratulierten Thomas Pfannhauser aus Gars zu Platz 5. Foto: Martin Kalchhauser

Mit seinen „WinEcycle-Tours“ bietet Marcel Gillinger aus Langenlois nicht nur den Verleih von exklusiven E-Bikes mit Holzrahmen, sondern auch geführte Touren in und um Langenlois an. Für seine Geschäftsidee wurde er mit Platz 3 belohnt. Platz 2 ging nach Gars an „Garten und Mehr“, ein Geschäft für Garten und Sanitär mit einem umfassenden Servicepaket. Vertreter dieses Unternehmens waren bei der Preisverleihung leider verhindert.

Sieg für die „Stoffzauberei“ am Holzplatz

Den Sieg im Bewerb „Kamptal+ - hier kann ich's“ holte sich Brigitte Cerny mit ihrer „Stoffzauberei“ am Holzplatz. Sie verkauft Stoffe und Nähzubehör und bietet ein Nähmaschinenservice an. Die Siegerin war mit ihren Räumlichkeiten im Langenloiser Stadtzentrum auch Gastgeberin der Preisverleihung. „Wir wollen Menschen motivieren, in die Selbstständigkeit zu gehen“, erklärte LEADER Kamptal-Obmann Josef Edlinger das Ziel des Bewerbs. „Gleichzeitig verfolgen wir das Ziel, Innenstädte und Ortskerne zu beleben.“

Netzwerkpartner trugen zum Erfolg des Bewerbs bei: Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck, Netzwerkpartner Christoph Hirzberger, LEADER-Obmann Josef Edlinger, Siegerin Brigitte Cerny, Berater Stefan Lettner (CIMA) und die weiteren Netzwerkpartner Bernhard Scheer, Andreas Knapp, Martin Müllauer und Christian Kolm (von links). Foto: Martin Kalchhauser

Sachpreise im Wert von 80.000 Euro

Zahlreiche Netzwerkpartner - lokale Betriebe ebenso wie Dienstleister (Banken) - hätten Sachleistungen, vor allem im Bereich von Beratungsleistungen im Wert von 80.000 Euro für die Sieger zur Verfügung gestellt. Ihnen statteten Edlinger und Geschäftsführerin Danja Mlinaritsch Dank ab. Berater Stefan Lettner von der Firma CIMA, die das Projekt fachlich begleitet hat, betonte, dass Leerstände für viele Gemeinden eine große Herausforderung darstellten. Die LEADER-Aktion auf diesem Gebiet sei ein Pionierprojekt gewesen: „So ein gemeindenübergreifendes Vorhaben, das Start-ups aus der Region fördert, hat es zuvor noch nicht gegeben.“

Langenlois profitiert von der Aktion

Über „positive Nachrichten aus der Wirtschaft statt ständiges Jammern“ freute sich Werner Groiß, ehemaliger Wirtschaftkammerobmann im Bezirk Horn, der das Projekt begleitet hat. Der Langenloiser Stadtchef Harald Leopold gestand scherzend ein, „auch aus Eigennutz“ mit an Bord gewesen zu sein. „Wir sehen aber schon eine Beispielwirkung und freuen uns, dass schon wieder einige weitere Betriebe in der Stadt ihre Tätigkeit aufgenommen haben.“