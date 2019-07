Schöne Erfolge konnten Kremser Werbeagenturen bei Bewerben einfahren. Point of View (POV) siegte beim „Goldenen Hahn“ der Wirtschaftskammer in der Kategorie Bewegtbild. Die Agentur Scherz landete beim „Direct Mail Award 2019“ der Post AG auf Platz zwei.

Der große Wurf gelang der Agentur POV, deren Geschäftsführer Robert Alexander Herbst den Preis übernahm, mit einem Jahresfilm über das Weingut Markus Huber aus Reichersdorf im Weinbaugebiet Traisental.

Die Agentur mit Firmensitzen in Wien und Krems gewann die Jury mit ihrem Werk für sich, das den Winzer auf dem Weingut mit 250-jähriger Tradition durch das Jahr begleitet. Unterstützt von Drohnenaufnahmen, zeichnet die ruhige Kameraführung intime Bilder des Winzers im Weingarten. Vom Rebschnitt im Frühjahr bis zur Verkostung im Spätherbst zeigt der Film die abwechslungsreiche Arbeit des Winzers.

POV hat ein breites Portfolio, das vom Foto über Grafik und Film sowie Internet-Auftritt bis zur kompletten Veranstaltungstechnik für Events reicht.

Werbeagentur Scherz Erfolg für Mailing-Aktion: Geschäftsführer Dominik Scherz von der gleichnamigen Kremser Werbeagentur mit Marketingleiterin Denise Thiery von der Domäne Wachau. Foto: Werbeagentur Scherz

Ebenfalls dem Thema Wein hat sich die Am Steindl beheimatete Agentur Scherz gewidmet. Am Direct Mail Award der Post AG haben Dominik Scherz und sein Team mit einem sogenannten „Selfmailer“ für die Domäne Wachau teilgenommen und in der Kategorie einen 2. Platz errungen. Die Preisträger wurden bei diesem Wettbewerb von 1.000 Konsumenten direkt gewählt.

Der Selfmailer ist aber nicht die einzige Dienstleistung, die Scherz für die Domäne anbietet: „Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen und begleiten Kunden wie die Domäne Wachau von der Idee bis zum fertigen Produkt.