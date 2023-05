Kremser Institut räumte bei internationalem Bewerb groß ab

Lebenslanges Lernen („lifelong learning“) ist das Betätigungsfeld der Firma neverest, auf dem das vor knapp zehn Jahren von Jennifer Frank-Schagerl (auch als ORF-Moderatorin bekannt) und ihrem Mann Markus gegründete Unternehmen eine hohe Expertise entwickeln konnte.

Premiere in 30-jähriger Geschichte

Beim Europäischen Trainingspreis, der vom Berufsverband (BDVT) vergeben wird, holten die Kremser in Königswinter bei Köln nicht nur eine Goldene Eule (Kategorie „Pure Online Training“), sondern auch drei weitere Preise. Zweimal gab es Silber („Tools für Training und „Classic Training“) und einmal Bronze („Mixed TRaining“). Damit war die Sensation perfekt. Denn noch nie zuvor war es in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Europäischen Trainingspreises vorgekommen, dass ein Institut in allen vier Bereichen ausgezeichnet wurde.

Vielfalt zeichnet Kremser Angebot aus

Ein 60-köpfiges Trainer-Team ist für die Kunden im Großraum Krems als Rundum-Bildungspartner aktiv und unterstützt Betriebe bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter – vom Lehrling bis zur Führungskraft. Aber auch für Privatpersonen werden offene Lehrgänge angeboten. Dazu kommt eine Outdoor-Akademie mit Naturschwerpunkt – von der Erlebnis- und Kräuterpädagogik bis zum Selbstversorgerlehrgang.

„Hohe Ausbildungsqualität“ bescheinigt

Dass Stephan Gingter, der Präsident des BDVT, dem Kremser Unternehmen „hohe Ausbildungsqualität“ bescheinigt, freut Jennifer Frank-Schagerl: „Wir zeigen, wie lebendig und freudvoll Lernen und Weiterbildung sein können. Daher sind wir besonders stolz, dass wir das sowohl in Präsenz- und Online- sowie hybriden Settungs demonstrieren konnten.“ „Als Bildungspartner für die Personalentwicklung sehen wir unsere Stärke in der Vielfalt des Angebots“, meint Markus Frank-Schagerl. Mit dem Preisregen sei bestätigt worden, dass man ein „verlässlicher und ausgezeichneter Partner“ sei.

