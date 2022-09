BRG Kremszeile: In der Schule zur Fachkraft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit Schulbeginn gibt es den ersten Lehrling für den Beruf der Verwaltungsassistentin an einer Schule in Niederösterreich: Am BRG Kremszeile startete Lena Fluch (15) aus Krems mit August ihre dreijährige Ausbildung.

Nicht nur die Schulchefin Elisabeth Weigl freut sich über diese Innovation. Bildungsdirektor Johann Heuras kam persönlich nach Krems, um gemeinsam mit Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zur Pioniertat zu gratulieren. „Alle brauchen Fachkräfte, daher ist auch im Bildungsbereich eine Lehrausbildung sehr gefragt“, meinte er. „Und es sollen künftig mehr Lehrlinge werden! Wir setzen auch in der Bildungsdirektion auf diesen Weg.“ Nur wenn man gute Fachkräfte ausbildet, könne man auf solche zurückgreifen.

Fluch, die ihr neuntes Schuljahr in der HLW Krems absolviert hat, wohnt nur wenige Gehminuten von der Schule entfernt und freut sich auf die Tätigkeit in der Rechten Kremszeile ebenso wie ihre Lehrherrin Daniela Weese, die das Sekretariat der Schule leitet.

