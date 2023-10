Lange Nacht der Chöre 2024 auch in Niederösterreich

Die Lange Nacht der Chöre kommt nach Niederösterreich. 2024 findet die Veranstaltungsreihe, die 2013 in Salzburg initiiert wurde, um Chöre und Vokalensembles einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, erstmals im blau-gelben Bundesland statt. Premierenstandort ist am 8. Mai 2024 Krems.

Über zwei Stunden lang wird an zehn verschiedenen Indoor-Schauplätzen in der Altstadt gesungen – alle Orte sind fußläufig zu erreichen, was ein optimales und vielfältiges Konzert-Erlebnis garantiert. Ohne Anmeldung und bei freiem Eintritt können sich Besucher der Langen Nacht ein Bild von der niederösterreichischen Chorlandschaft machen und vielfältige Chorliteratur genießen. Abschließend treffen einander alle teilnehmenden Chöre am Pfarrplatz im Herzen von Krems, um den Abend mit gemeinsamen Liedern zu beschließen.

Niederösterreich beteiligt sich als fünftes Bundesland an der Langen Nacht der Chöre. 2023 fand das Veranstaltungshighlight in Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark statt. Für die Umsetzung des Events in Krems wurde ein Veranstalterteam aus den wichtigsten Chor-Institutionen Niederösterreichs gebildet: der Vokalakademie NÖ, dem Chorverband für Niederösterreich und der Chorszene Niederösterreich. Die Stadt und das Stadtmarketing Krems unterstützen die Aktion als Kooperationspartner vor Ort.