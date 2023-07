„Mariandl“ ist in Weißenkirchen einfach nicht ersetzbar

Irgendwie hatte man das Gefühl, das Stück schon zu kennen: Da gibt es ein Gasthaus, in dem sich eine Marianne, ein Mariandl und eine Windischhuberin das Leben schwer machen ...

„Mariandl-Lied“ ist x-mal zu hören

Das Mariandl-Lied ist x-mal zu hören und wird auch live gesungen, von „der Haas“, „dem Moser“ und „dem Prack“ ist die Rede – da hatte Landtagspräsident Karl Wilfing schon recht, als er den Bogen vom Hofrat Geiger bis zu „Von wegen Mariandl!“ spannte. Ob nun Vorgeschichte zum Film oder Neuinterpretation, seine Komödie sei eine Hommage an die bekannten Spielfilme, bekannte Stefan Vögel.

Kurzen Hänger professionell gemeistert

Der Autor war selbst zu Gast und verfolgte die Uraufführung auf der Bühne des Teisenhoferhofs in Weißenkirchen, die mit viel Applaus und auch ganz vielen Lachern verlief. Das grandiose Frauentrio mit Verena Scheitz als Gastwirtin Marianne, ihrer Tochter Mariandl (Victoria Kirchner) und Margot Ganser-Skofic als nörgelnde Alte überzeugte restlos, Stephan Paryla-Raky gab den pointenschleudernden Piefke-Regisseur, Reinhard Nowak war die Rolle des Bürgermeisters bzw. Ortskasperls auf den Leib geschrieben. Zum Schmunzeln trug auch ein kurzer Hänger bei – „Du bist zu früh!“ (Nowak), „Dann komm ich halt später ... passt's jetzt?“ (Paryla-Raky) –, den das Ensemble professionell meisterte.

„Happy Birthday“ für Waltraut Haas (96)

Standig Ovations und ein „Happy Birthday“, angestimmt von den Zuschauern gemeinsam mit Sohn und Intendant Marcus Strahl, gab's für Waltraut Haas, das „Ur-Mariandl“, die heuer ihren 96er gefeiert hat. Mit dabei waren Ehrengäste aus Politik (Nationalrätin Martina Diesner-Wais, Edith Mock, Gattin des ehemaligen Vizekanzlers, Altminister Werner und Martina Fasslabend) und Wirtschaft (NV-Regionaldirektor Gerald Haselbacher, NÖN-Geschäftsführer Michael Ausserer, Baumeister Richard Lugner) und viele Künstler, darunter Martin Gesslbauer, der für die Bühnengestaltung im Teisenhoferhof zuständig ist, und Michaela Ehrenstein, Theaterchefin der Freien Bühne Wieden.

Bunte Kulturangebot im Teisenhoferhof

Gespielt wird „Von wegen Mariandl!“ noch bis zum 26. August, immer freitags, samstags und sonntags. Informationen: www.wachaufestspiele.com. Gleich danach, am Sonntag, 27. August, ist Nik Rapsotnik mit der Peter-Alexander-Gala in der Wachau zu Gast. Ab dem Freitag, 1. September, gehört die Bühne im Teisenhoferhof den Schauspielern für das Stück „Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben“ (bis 9. September). Werner Auer und Band gastieren mit „Merci & Danke, Udo“ (Hommage an Udo Jürgens) am Sonntag, 10. September, und runden damit das diesjährige Kulturprogramm ab.