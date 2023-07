Aggressiver 46-Jähriger verletzte vier Polizisten

Es war am Abend des 27. Juni gegen 19.30 Uhr, als mehrere Personen telefonisch bei der Polizei meldeten, dass sie in der Strandbadstraße unweit des Kremser Freibades von einem Unbekannten verbal massiv attackiert wurden.

Schimpftiraden gegen Polizisten

Wegen dieser Schimpftiraden, die der Zeigenosse losließ, trat die Polizei auf den Plan. Bei der Befragung durch die Polizisten blieb es nicht bei verbalen Beleidigungen. Der Mann - wie sich später herausstellte ein 46-Jähriger aus Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) - wurde immer aggressiver. Als ihn die Beamten festnehmen wollten, wurde er gegen sie tätlich.

Vier Beamte wurden verletzt

Dabei kam es zu Verletzungen von insgesamt vier Beamten, die unter anderem Bisse und Verletzungen an den Händen erlitten. Letztlich gelang es, den Randalierer zu fixieren und auf die Polizeiinspektion Krems in der Rechten Kremszeile zu bringen. Er wurde in die Arrestzelle gebracht, wo er während der Nacht weiter randalierte und auch die Wände mit seinen eigenen Fäkalien beschmierte.

Endstation war Justizanstalt

Das Abenteuer Mannes endete dann in der Früh in der Justizanstalt Krems, wo der Aggressor auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aufnahme fand. Er wird sich unter anderem wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt verantworten müssen. Beobachtern der Szene in der Strandbadstraße zufolge könnte der nunmehrige Untersuchungshäftling unter dem Einsatz bewusstseinsverändernder Substanzen gestanden sein.