Vom Kicken bis zum Löschen: Tag für Jugend in Mautern

Ausprobieren und Kennenlernen: Das ist das Motto beim Jugendtag am Sonntag, 23. April, am Sportplatz. „Zum ersten Mal seit Corona stellen sich alle fünf Vereine, die Jugendarbeit leisten vor“, so Daniel Paustian, Obmann des SC Mautern. Am Fußballplatz können die Kids und Teens außerdem die Trachtenkapelle, die Feuerwehrjugend, die Jungschar und den Tennisclub kennenlernen.

Spieleparcours als kleiner Wettkampf

Gestartet wird um 9.30 Uhr mit einem Jugendgottesdienst. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Heinrich Brustbauer öffnen der Spieleparcours der Vereine, Stationen zum Probieren und eine Hüpfburg. „Beim Spieleparcours hat jeder Verein eine Station und präsentiert sich“, so Paustian. Nach dem Mittagstisch mit Grillhendl um 12 Uhr ist um 14 Uhr noch die Siegerehrung des Spieleparcours geplant.

Infos: www.mautern-donau.at.

