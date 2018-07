Sie besetzen die Bänke im östlichen Bereich des Bahnhofplatzes, hinterlassen Unmengen von leeren Bierdosen, verrichten ihre Notdurft (auch schon einmal das „große Geschäft“) an den Bäumen und den Türen der Geschäftslokale und stänkern Geschäftsleute und Passanten an, die sie auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Die Unterstandslosen (vulgo „Sandler“) vom Bahnhofplatz sind in den vergangenen Monaten zum massiven Problem geworden.

Krems' Sicherheits-Stadtrat Werner Friedl hofft auf ein „Vergrämen“ der Sandler durch verstärkte Polizeikontrollen und vermehrte Anzeigen. | Martin Kalchhauser, NÖN-Archiv

Von „unzumutbaren Zuständen“ mit ganz speziellen Erlebnissen berichteten der NÖN mehrere Geschäftsleute aus den Lokalen am Platz. Sie haben ihre Beschwerden auch bereits beim Magistrat deponiert. Immer wieder wird der Ruf nach mehr Polizeipräsenz laut.

„Nicht ausschließlich als Polizeiaufgabe“ sieht der für Sicherheitsagenden zuständige FPÖ-Stadtrat Werner Friedl die Sache. „Die Magistratsdirektion ist aber schon dran.“ Belästigungen seien allerdings Polzeiangelegenheiten, appelliert er an die Betroffenen: „Sie sollten unbedingt jedes Mal die Polizei einschalten. Ich hoffe, dass das Vergrämen der Unterstandslosen wirkt.“ Allerdings gibt Friedl zu, dass es lediglich zu einer Verlagerung kommen könnte. „Ich befürchte, dass das Problem eben dann woanders auftaucht. Das ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel.“

Polizei: „Jeder Anzeige wird nachgegangen!“

Die Polizei wurde jedenfalls aufmerksam gemacht, am Bahnhofplatz vermehrt abzumahnen und zu strafen.

„Wir schreiten im Rahmen der Gesetze ein. Jeder Anzeige wird nachgegangen“, betont der Kommandant der Polizeiinspektion Krems, Herbert Prandtner. Seine Beamten würden auch „aufgrund eigener dienstlicher Wahrnehmungen aktiv“. So sei etwa Urinieren in der Öffentlichkeit eine „Verletzung des öffentlichen Anstands“ und könne verfolgt werden.

Jede Anzeige werde protokolliert, eine Streife entsandt. „Wir sind aber in diesen Fällen auf konkrete Aussagen der Anzeiger angewiesen“, betont Prandtner und verspricht: „Wir schauen drauf!“

Mit dem Problem vertraut ist auch Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky. „Wir kennen die ,Szene‘ am Bahnhofplatz. Es handelt sich dabei aber um ein Problem, das man mit polizeilichen Mitteln nicht lösen kann“, ist er sich mit Stadtrat Friedl einig. Die Exekutive könne nur bei Gesetzesüberschreitungen aktiv werden. „Wir können einen Beitrag leisten und Strafen aussprechen – mehr aber nicht.“

Ohne Grund vom Bahnhofplatz vertrieben werden können die Unterstandslosen nicht. Was Exekutivbeamte und „Sandler“ gleichermaßen wissen: Der Umstand, dass sie mittellos sind (oder das zumindest behaupten), macht ein Einheben eines Bußgeldes („Strafmandat“) unmöglich und stellt auch die Sinnhaftigkeit einer behördlichen Anzeige jedes Mal aufs Neue in Frage …