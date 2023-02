Kremser Heimattreue in der Kunst

Die Ausstellungsräume der Galerie Kultur Mitte gehören auch im Jahr 2023 wieder Künstlern aus der Region Krems. So wurde es in der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung beschlossen – seit nunmehr 29 Jahren bietet die Kultur Mitte der regionalen Kunst eine Bühne. Neben Hunderten von Ausstellungen war die Galerie in den vergangenen Jahrzehnten auch Schauplatz von zahlreichen Poetry Slams, Lesungen, Theateraufführungen, Konzerten und vielem mehr.

Zwei Künstler konnten auch bei der Jahreshauptversammlung begrüßt werden: Manfred Körner, der schon seit 50 Jahren in der Kunstszene aktiv ist, und Gabriele Müller, die erst seit Kurzem in Krems ansässig ist. Beide stellen im neuen Jahr in der Kultur Mitte aus. Mit der Fotoausstellung „Kremser Schnee“ von Josef Brunner beginnt am 17. Februar das Jahresprogramm.

