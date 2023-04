Volkskultur NÖ treibt es heuer besonders bunt

Das Haus der Regionen in Krems-Stein startet in die neue Saison. Ein buntes Programm wartet auf Interessierte.

Seminare: Singen, tanzen, jodeln, ...

Ab April bietet die Volkskultur Niederösterreich wieder ein buntes Vermittlungsprogramm im Haus der Regionen in Krems-Stein. Neben Konzerten mit jungen Musikgruppen, verdienten Volksmusikgranden und stimmgewaltigen Vokalensembles stehen auch Seminare und Workshops zum Thema Singen, Jodeln und Tanzen auf dem Programm.

Spirk-Konzert und Buchvorstellung

Schon das erste Konzert der neuen Saison verspricht ein besonderes musikalisches Erlebnis zu werden: Ernst Spirk, Urgestein der Volksmusik in Niederösterreich, begeistert am Freitag, 14. April, 19.30 Uhr, gemeinsam mit dem Rot-Gold-Trio und seinen eigenen Kompositionen das Publikum. Am Konzertabend präsentiert außerdem Edgar Niemeczek das Buch „musikErleben 8: Ernst Spirk. Ein Leben mit Volksmusik als Weg und Ziel“, das von der Volkskultur Niederösterreich herausgegeben wurde.

Viel Abwechslung das ganze Jahr

Auf den traditionellen Auftakt folgen „junge und wüde“ Volksmusikgruppen wie das Hecki Trio, Blusnknepf und die Postwirtmusi im Frühjahr oder die Stubenmusik Berger, musikalische Gäste aus Irland sowie ein traditionelles Adventkonzert im Herbst und Winter. Kurzweil ist das ganze Jahr über garantiert.

Schon Kinder sind zu begeistern

Wer Lust hat, schon mit seinem Kind in die Welt des Volkstanzes einzutauchen, ist ebenfalls hier richtig. In den Workshops der Volkskultur Niederösterreich geht man mit Volkstanzexperten daran, für Anfänger wie Fortgeschrittene die richtige Mischung zu bieten. Ob musikalische Rhythmen, Schritte oder Bewegungsfolgen trainiert werden, oder man einfach nur zusammen mit den Jüngsten den Tanzboden unsicher macht – die Freude am Erlebten ist wichtig.

Workshop „Zeigt her eure Füße!“

Auf den bereits vergangenen ersten Workshop „Bis lukat san, de Schuach!“ folgt am 15. April „Zeigt her eure Füße!“ Karten sind auf www.oeticket.com oder auf www.volkskulturnoe.at erhältlich, Anmeldungen zu Workshops und Seminaren sind auf www.volkskulturnoe.at oder per Mail an office@volkskulturnoe.at möglich.

