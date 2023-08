„Der Grüffelo“: Schauspiel ist Besuch im Theaterzelt wert

Auf der Wiese neben dem Hofer-Markt hat das Süddeutsche Figurentheater seine Zelte aufgeschlagen. „Der Grüffelo“ wird dort noch bis zum Sonntag, 13. August, gespielt.

Spannung für Kinder ab 3 Jahren

Die NÖN war bei einer Vorstellung des Kindertheaters am Sonntag, 6. August, mit dabei und konnte erleben, wie die Schauspieler mit ihren Puppen die Kinder begeistern. Von Anfang an waren die kleinen Gäste in die Handlung eingebunden und erlebten das spannende Abenteuer der kleinen Maus, die im Wald so viele stärkere Tiere als Feinde hat. Nur mit einer großen List schafft sie es, dem Fuchs, der Eule und der Schlange zu entkommen.

Kinder fiebern mit der kleinen Maus mit

Ihr Trick: Sie erzählt von einem Freund, dem gefährlichen Grüffelo mit riesigen Zähnen, Klauen, Hörnern und einer langen Zunge. Als sie diesem plötzlich tatsächlich begegnet, schafft sie es, auch bei ihm, nicht als Lieblingsspeise („Butterbrot mit kleiner Maus!“) zu landen, sondern auch ihm Angst einzujagen. Die Kinder gingen begeistert mit, antworteten auf die Fragen der kleinen Maus und fieberten dem guten Ausgang aller gefährlichen Situationen entgegen.

„Der Grüffelo“ in Österreich gut bekannt

Überrascht zeigten sich die Theatermacher davon, wie viele Kinder die Geschichte „Der Grüffelo“ (das Buch stammt von Axel Scheffler und Julia Donaldson) bereits kennen. „Es wird hier oft in Kindergärten und Schulen verwendet“, freut sich Marvin Sperlich, der den kleinen Familienbetrieb schon in sechster Generation führt. „Die Geschichte ist in Österreich definitiv besser bekannt als bei uns in Deutschland.“

Alternative zu PC- und Handyspielen

„Es ist alle besser, als wenn Kinder vor Computer oder Handy sitzen“, ist Angelika Sperlich, die im Kartenverkauf und im Kiosk tätig ist, überzeugt, dass Kindertheater wichtig ist. Das ist auch die Motivation der ganzen Familie, an einem Strang zu ziehen. Großes Lob gab es nach der Vorstellung auch von den Eltern und Großeltern, die ihre Kleinen ins Zelt begleitet hatten. Viele freuten sich über ein (sogar wetterfestes) Ferienprogramm für den Nachwuchs. Im kommenden Jahr wird übrigens das Stück „Der kleine Rabe Socke“ gegeben.

Gastspiel noch bis Sonntag, 13. August

Weitere Vorstellungen des Stücks „Der Grüffelo“ gibt es diese Woche noch in Stein - von Mittwoch (9. August) bis Samstag (12. August) jeweils um 17 Uhr, am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr vormittags. Der Eintritt beträgt 13 Euro pro Person. Mittwoch und Donnerstag sind „All inclusive“-Tage - da gibt es für jedes Kind eine Tüte Popcorn und einen Softdrink nach Wahl gratis dazu. Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung.