Zum neunten Mal geht am 24. und 25. September – nach der vorjährigen Pause – die „Starnacht aus der Wachau“ an der Donaulände über die Bühne. Heuer mit dabei sind unter anderem die steirische Band OPUS im Rahmen ihrer Abschiedstournee, Chris de Burgh, Maite Kelly, DJ Ötzi oder Ben Zucker – und natürlich das Moderatoren-Duo Alfons Haider und Barbara Schöneberger. Ausgestrahlt wird die Show am Samstag, 25. September, in ORF 2 und auch im deutschen Sender MDR. Mehr als 1,5 Mil lionen deutschsprachige Zuschauer genießen die Auftritte der Stars und dazu die schönen Bilder aus der Wachau.

„Die Starnacht ist ein Fixpunkt in Niederösterreich“, versprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, bei dem Event wieder live dabei zu sein. Und hofft auf viel Werbung für die Welterberegion, die neben dem vielfältigen Wanderangebot im September auch in den Weinherbst startet.

Neben der Musikgala gibt es traditionell auch die kulinarische Meile vor der Starnacht-Arena, für jedermann zugänglich, mit Radio-NÖ-Bühne (DJ Claudio Schütz), ein Rahmenprogramm wie die Seitenblicke-Party am Freitag im Schlosshotel in Dürnstein, auf der sich Promis und Musiker die Hand geben, und die Aftershow-Party am Samstag in der Römerhalle in Mautern.