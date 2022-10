Bunter Herbst bei Kulturverein Paudorf

Die Herbstsaison startet! Der Kulturverein Paudorf bietet ab kommenden Freitag ein besonders vielfältiges Programm:

Den Anfang machen die Künstler der MontagAKTion, die am kommenden Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr, zur Vernissage in den Hellerhof laden. Gezeigt werden heuer reale und abstrakte Zeichnungen von Horst Camerloher, Bruni Loimer, Christine Nikisch, Eva Schebesta, Christa Strasser und Helene Liewehr.

Als nächstes Highlight folgt der Auftritt von Kabarettist Christof Spörk am Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr mit seinem Programm „Dahaam“. Am 18. November gastieren „Horst“ mit ihrem Kabarett „Die Band“ im Hellerhof. Abschluss bildet der Paudorfer Advent am 3. und 4. Dezember, jeweils ab 10 Uhr.

Infos zu den Veranstaltungen unter: www.kulturverein-paudorf.at , Tickets gibt es bei der Markgemeinde Dienstag nachmittags und Donnerstag vormittags.

