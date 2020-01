Nach einer erfolgreichen Herbstsaison bietet der Kulturverein Paudorf auch im Frühjahr wieder ein vielfältiges Programm an. Mit einer Vernissage der Kremser Künstlerin Martha Platzer startet der Kulturverein am Freitag, 24. Jänner, in das Kulturjahr 2020.

Die Schwerpunkte der Ausstellung, die „Jedes Thema ist gut“ heißt, werden auf die Natur und den Menschen gelegt sein. Gezeigt werden gegenständliche Acrylbilder sowie expressive und abstrakte Farbkompositionen der Künstlerin. Als Nächstes steht am 14. Februar ein Konzert von der Vocal Comedy Gruppe „Die Echten“ auf dem Programm. Im März gastieren gleich zwei Kabarettisten im Paudorfer Wilhelm-Kienzl-Museum. Christof Spörk tritt mit seinem Kabarettprogramm „Kuba“ am 6. März auf und Joesi Prokopetz präsentiert am 27. März sein Programm „Gürteltiere brauchen keine Hosenträger“.

Vea Kaiser wird am 3. April eine Benefizlesung zugunsten der Lebenshilfe Paudorf unter dem Titel „Rückwärtswalzer“ halten. Wie auch schon in den Jahren zuvor, ist auch ein Konzert mit einem breit gefächerten und abwechslungsreichen Programm des Chors „Euphorico“ ein fester Bestandteil des Veranstaltungsangebotes des Paudorfer Kulturvereins. Den Abschluss der Saison stellt der Kulturfrühling am 17. Mai dar. Bei der Matinee wird der Wiener Pianist Karl Macourek Klavierwerke von Wilhelm Kienzl, Robert Schumann und Richard Wagner auf dem originalen Kienzl-Klavier spielen und die Wiener Schauspielerin Christine Renhardt wird dazu den Briefwechsel zwischen Wilhelm Kienzl und Peter Rosegger vorlesen.

Für die beiden Kabarettabende und das Konzert von „Die Echten“ sind wie gewohnt Karten im Vorverkauf persönlich bei der Marktgemeinde Paudorf erhältlich.