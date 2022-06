Bunter Spaß beim Paudorfer Kindersommer

Der Paudorfer Kindersommer ist auch heuer wiedervielfältig: Gestartet wird am 12. Juli mit einem Ausflug zur Ruine Aggstein. Am 18. Juli besuchen die Kinder die Familie Harm in Krustetten: Dort stehen gemeinsames Brotbacken und eine Erkundungstour zur Weinbergschnecke am Programm.

Das Naturcamp von Steffi Kratzer findet von 18. bis 22. Juli und von 25. bis 29. Juli in Tiefenfucha statt. Die Marktgemeinde Paudorf unterstützt die Kinder dabei finanziell.

Janina Maresch veranstaltet einen Ballettnachmittag am 21. Juli und einen Jazzdanceworkshop am 22. und 23. Juli. Der SV Paudorf lädt von 25. bis 29. Juli zur Sportwoche.

Die Gemeindefeuerwehren organisieren am 5. August mit der Polizei und dem Roten Kreuz einen Nachmittag am Spielplatz in Tiefenfucha.

Am 8. August dürfen die Kinder die Kaserne in Mautern erkunden. Exklusiven Eintritt in den Steinbruch Meidling bekommen die Kinder am 10. August, wo die Firma Asamer viele großartige Stationen vorbereitet hat.

Der Tennisclub Paudorf bringt den Kindern von 16. bis 20. August wieder den Tennissport näher.

Die Bücherei Frau Ava und der Elternverein der VS Paudorf erkunden mit den Kindern am 26. August mit ihrem Programm den menschlichen Körper kindgerecht.

Am 27. August findet am Sportplatz ein Fest mit dem SV Paudorf statt, wo der Play-ground der Sportunion Paudorf ein tolles Rahmenprogramm bietet und am 29. August wird es musikalisch mit der Musikkapelle Paudorf. Nähere Infos zu Programm und Anmeldung: www.paudorf.at .

