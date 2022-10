Anbindung an die B 3 als „Turbo für die Kremser Innenstadt“

Seit 2003 (!) liegen Pläne für die Verlängerung der Utzstraße in diversen Schubladen Den Südtirolerplatz am Parkhotel vorbei zur B 3 zu verlängern, wäre ein Jahrhundertprojekt. Jetzt drängt Unternehmer Othmar Seidl wieder einmal auf die Umsetzung des Projekts. Die Pläne sind nach wie vor aktuell – und aus Sicht der Planer auch umsetzbar.

„Ich will vermeiden, dass das in eine parteipolitische Auseinandersetzung gerät“, betont Seidl, dass er die neue Initiative bewusst nicht vor der Kremser Wahl im September gestartet hat. Gemeinsam mit Ziviltechniker Werner Retter und Planer Willi Seidl präsentierte der der NÖN vorliegende Pläne, die sogar bereits auch als Modell vorliegen.

Schon 2005 wurde eine große Chance verpasst

Es sei nicht seine Erfindung, so Seidl. „Seit 2003 wird das diskutiert, seit 2005 gibt es den Plan, und damals wurde dazu sogar ein Verkehrskonzept beschlossen“, bestätigt der im Kremser Bauwesen sehr erfahrene Retter. Es habe Vorgespräche mit Landeshauptmann Erwin Pröll gegeben. „Der hat Unterstützung zugesagt, aber dann ist alles eingeschlafen.“

Angedacht war (und ist) ein niveaufreier Vollanschluss der verlängerten Utzstraße an die (überplattete) B 3, der durch seine Lage zwischen Stein und der Abfahrt Austraße ideal liege. Er könnte die Ringstraße mit ihren Wohnbauten (aktuell 3 Millionen Kfz/Jahr) ebenso entlasten wie den Kreisverkehr in Stein. Toller Nebeneffekt: Krems würde endlich „an die Donau rücken“. Die Verlegung der Schiffstation würde Gäste in Zentrumsnähe bringen.

42.000 Quadratmeter Grund zur Disposition

Planer Willi Seidl betont mit Verweis auf die von Architekt Ernst Fuchs und Partnern erstellten Pläne, dass das Stadtbild gesamtheitlich – sogar in Kombination mit einer Stadtbahn auf der Trasse der Wachaubahn – beleuchtet worden sei. Im Bereich des heutigen Parkhotels und südöstlich könnten eine Passage, Büros und Geschäftsflächen Platz finden. „Da stehen 42.000 m2 Fläche zur Verfügung!“

Othmar Seidl, der dazu ermuntert, „nicht das neue Bad allein“ in Angriff zu nehmen, kann sich ein neues Veranstaltungszentrum (würde den überalterten Stadtsaal ersetzen) vorstellen. Der Eislaufplatz würde an die Donau rücken. 2016 hatte der Gastro-Besitzer – in seiner FEST Gesellschaft sind Hofbräu am Steinertor, Marie im Park, Alte Post, Wohnzimmer, Leopold und MS Mariandl vereint – bereits einen Anlauf gestartet. „Ich habe mit allen gesprochen, mit allen Parteien, mit den Beamten“, so Othmar Seidl. „Diese Sache wäre ein Turbo für die Innenstadt!“ Letztlich sei auch die Realisierung seines Tiefgaragenprojektes am Südtirolerplatz, für das er alle Genehmigungen habe, von der B 3-Anbindung abhängig.

Alle wollen dieses Projekt. Aber keiner traut sich drüber.“ werner retter Ziviltechniker

Auf die Frage der Finanzierung haben die Seidls und Retter ebenfalls eine Antwort. Die Kosten von 120 Millionen Euro seien durch eine Projektgesellschaft (Banken, Konzerne), für die es konkrete Anwärter gebe, zu stemmen. Die Stadt bräuchte nur ihre Gründe (Stadtgartenamt, Einslaufplatz, Österreichhallen) verkaufen. „Sicher um mehr als den gängigen Marktpreis!“ Für die B 3-Umbauten sei das Land NÖ zuständig. Retter: „Alle wollen dieses Projekt, aber es traut sich keiner drüber!“

