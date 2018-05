„Lince“ und „Lince Iberico“, die beiden spanischen Wörter für „Luchs“ und „Iberischer Luchs“ sollen in der Unteren Landstraße schon bald in aller Munde sein. Namensgebend sind sie für ein Kunstzentrum und ein spanisches Lokal, die schon bald an der Ecke Untere Landstraße/Spänglergasse beheimatet sein werden. Erst im September des Vorjahres musste in dem Gebäude die ehemalige Filiale der Buchhandlung Weltbild schließen.

„Das Lokal soll in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr eine Lücke füllen, in der momentan kaum ein Angebot vorhanden ist.“Initiator Robert Supper

Hinter dem ambitionierten Projekt mit iberischem Touch stehen Hauseigentümer Robert Supper und seine spanische Lebensgefährtin Elena Holgado-Perez. In einem der NÖN vorliegenden Konzept beschreiben sie ihre Motivation: „Abseits vom etablierten, internationalen Kunstbetrieb ist die alternative, junge Kunstszene in Krems mit einer öden Wüste vergleichbar, in der einzelne, einsame Pflänzchen ihre frischen, grünen Blätter einer sengenden Sonne entgegenstrecken. Diese Initiative will diese Pflänzchen pflegen und gießen, bevor sie endgültig verdorren.“

Ziel sei es, aufstrebenden Künstlern Raum zu bieten, um ihre Kunst – vor allem im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen, reichend von Ausstellungen, Lesungen und Filmvorführungen bis hin zu Tanz- und Theaterperformances – präsentieren zu können.

Zusätzlich aufwerten soll den Kunstbetrieb ein gastronomisches Angebot mit spanischem Schwerpunkt. „Hochqualitative Snacks und Street-Food ergänzen spanische Qualitätsweine und unterschiedliche Cocktails. Der Betrieb soll speziell in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr eine Lücke füllen, in der momentan kaum ein Angebot in der Altstadt vorhanden ist“, so Initiator Supper.

Vision Suppers ist, das Kulturzentrum samt Lokal als Kern der Marke „Food and Culture Quarter Krems“ zu etablieren und damit die Untere Landstraße zu beleben. Derzeit finden die Verhandlungen mit dem Bauamt statt. Startschuss für das Projekt ist im Herbst.