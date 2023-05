Statisten für nächsten Kinderkrimi gesucht!

Ein Mord, Erpressung und illegales Glücksspiel - das Drehbuch des „2. Gföhler Kinderkrimis“ verspricht mindestens genausviel Spannung, wie der erste Teil. Die Dreharbeiten für das zweite Werk des Jung-Regisseurs Daniel Würzl sind voll angelaufen.

Schlüsselszene in der Pfarrkirche

Eine Schlüsselszene des neuen Films wird am Samstag, 3. Juni, ab 14 Uhr in der Gföhler Pfarrkirche gedreht - dafür werden noch Statisten gesucht: „Du bist älter als sieben Jahre und wolltest schon immer einmal in einem Film mitspielen? Dann bist du bei uns richtig!“, so Daniel. Gerne können auch Freunde, Geschwister und Eltern mitkommen. Zwecks Planung ersucht das junge Filmtalent um Anmeldung per Mail unter: dw-filmproduktion@gmx.at

Die letzte Klappe des „2. Kinderkrimis“ wird noch heuer fallen - die Premiere soll noch vor Jahresende im Gföhler Kino stattfinden.

