Auszeit am Rastplatz der Landjugend Weinzierl

Zum ersten Mal beteiligte sich die junge Landjugendgruppe Weinzierl mit Leiterin Ines Müller und Obmann Felix Müller am Projektmarathon.

„Eine Auszeit in St. Johann“ – unter diesem Motto stand die Aufgabe, in 42 Stunden eine Sitzmöglichkeit mit befestigtem Untergrund und einer Überdachung auf dem Spielplatz in St. Johann zu errichten. Daneben wurden Beerensträucher gepflanzt, der hölzerne Rastplatz wurde mit Blumen dekoriert. Aus den Holzresten entstanden Nistkästen.

Insgesamt 30 Landjugend-Mitglieder, viele handwerklich begabt, waren bis zum Abschluss des Projektes mit dabei, sägten, strichen, schraubten, legten Fliesen, räumten nach einem nächtlichen Unwetter auf, stellten Fotos und Texte ins Internet, bis am Sonntag der fertige Rastplatz den Besuchern präsentiert werden konnte.

„Es waren schöne gemeinnützige Stunden in St. Johann“, zog Leiterin Ines Müller zufrieden Resümee.

