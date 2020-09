Eigentlich waren es gleich zwei Projekte, die die Landjugendgruppe am Wochenende in 42,195 Stunden zu bewältigen hatte: Beim Wasserspielplatz in Albrechtsberg und auf dem Hauptplatz in Els wurden überdachte Rastplätze aus Holz errichtet.

Um den Covid-Sicherheitsmaßnahmen zu entsprechen, teilte Sprengelleiter Roman Wasl die täglich teilnehmenden 15 bis 20 Jugendlichen in zwei Gruppen auf. Das Baumaterial stellten die Firma Groyß und die Familie Köck zur Verfügung, die Pläne für die Konstruktion erarbeitete die Landjugend selbst. Köpfchen und viel Handarbeit waren da gefragt, da neben der Holzvorbereitung, dem Bau, Transport und Aufstellen der beiden Sitzplätze auch Aushubarbeiten, Fundament-Betonieren sowie Pflasterung erledigt werden mussten.

„In unserer Runde gibt‘s ein paar sehr geschickte HandwerkerInnen, die sich da auskennen“, berichtet Sprengelleiterin Theresa Heidl. Doch auch rund um die manuelle Arbeit standen die Jugendlichen in vollem Einsatz: Es gab Redaktionssitzungen im Kultursaal, wo die gesamte schriftliche und fototechnische Dokumentation des Projektes im Internet sowie Flyer und die abschließende Präsentation erstellt wurden.