Landjugend Gföhl „reaktivierte“ Spielplatz

Beim traditionellen Projektmarathon nahmen die Mitglieder der Landjugend Gföhl die „Reaktivierung“ des in die Jahre gekommenen Spielplatzes in der Feldgasse in Angriff. Eine Neugestaltung war auch aufgrund der angrenzenden Straßen- und Kanalbaustelle erforderlich.

Neue Sandkiste und Balkenwippe

Die Landjugend errichtete eine neue Sandkiste, installierte ein Sonnensegel und eine Spielzeugkiste. Weiters wurde eine Balkenwippe mit vier Sitzen und eine Holzliege aufgestellt. Auch die Grünanlage wurde in Schuss gebracht: Es wurden Bäume und Sträucher gepflanzt, Rasen gesät, eine Blumenwiese ausgestaltet und Rindenmulch ausgebracht.

In 58 Gemeinden LJ-Projekte umgesetzt

Der Startschuss fiel am 1. September, exakt 42,195 Stunden später konnte das Projekt erfolgreich beendet und seiner Bestimmung übergeben werden. Am Projektmarathon-Wochenende wurden in 58 Gemeinden gemeinnützige Projekte umgesetzt.