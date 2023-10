Landjugend Krumau verwandelte Telefonzelle in Bücherregal

Am vorletzten September-Wochenende fand wieder der Projektmarathon der LJ statt: In der Marktgemeinde Lichtenau wurde der Loiweiner Begegnungsplatz „aufgepeppt“. Die engagierten Jugendlichen hatten die Aufgabe, Sträucher und Bäume zu pflanzen, eine Tisch-Bank-Kombination zu bauen und aufzustellen sowie einen Wasserspender zu installieren.

Lichtenauer Landjugend gab ORF-NÖ-Radiointerview

Während der 42,195 ehrenamtlicher Stunden wurde kurzerhand auch noch ein Interview für Radio NÖ gegeben. Als Draufgabe stellten die jungen Lichtenauer noch einen Fahrradständer auf. Am Sonntag, 24. September, um 10 Uhr war die Tat vollbracht - der neu gestaltete Begegnungsplatz wurde seiner Bestimmung übergeben.

Bei der Besichtigung des neu gestalteten Begegnungsplatzes in Loiwein mit dabei: Bürgermeister Andreas Pichler, Tobias Steyrer, LJ-Landesbeirätin Lydia Schachinger, Marvin Topf, Dominik Kletzl, Sebastian Öhlzelt, Hanna Rihs, Bezirksobmann und LJ-Lichtenau-Obmann Michael Gassner, Bianca Allinger, Christian Lechner, Jessica Wimmer, Leonie Fuchs, Tobias Simlinger, Lena Simlinger, Alexander Wandl, Anita Pemmer, Landtagsabgeordneter Josef Edlinger und Amtsleiter René Rameder (stehend, von links) sowie Verena Topf, Michaela Ulrich, Nadine Honeder, Isabel Braun und LJ-Lichtenau-Leiterin Denise Fuchs (knieend, von links). Foto: Landjugend Lichtenau

Landjugend Krumau schuf Geheimplatz für Leseratten

Die erst neu gegründete LJ Krumau nahm die Neugestaltung einer alten Telefonzelle in Idolsberg in Angriff und stattete diese mit neuen Sitzmöglichkeiten und einem „Bienenwaben-Regal“ aus, in dem fortan Bücher untergebracht sind. Bei der Projektpräsentation wurde die neue „Bücherkammer“ den Bewohnern und Leseratten des Ortes in der Stauseegemeinde Krumau vorgestellt.