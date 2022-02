Stadtradio Krems geht auf Sendung

Ein neuer Radiosender hat in Krems sein Quartier aufgeschlagen. Das Stadtradio Krems mit Sitz in der Kremstalstraße wird am 1. März auf der Frequenz 106,7 offiziell auf Sendung gehen.

Hinter dem Projekt steht der Sachsendorfer (Bezirk Tulln) Robin Schmutzer. Der gelernte Einzelhandelskaufmann und sein siebenköpfiges Team sind keine „Greenhorns“. Mit dem Vorgängersender Musikwelle sammelten sie bereits seit 2019 Erfahrung mit einem Regional-Radiosender. Nun soll der Fokus auf Krems liegen. „Schon alleine, weil wir hier mit der Musikwelle den meisten Zuspruch bekommen haben“, sagt Schmutzer.

Für die Einrichtung des Studios haben er und seine Mitstreiter zehntausende Euros aus eigener Tasche vorgeschossen. Sie alle sind aktuell noch ehrenamtlich tätig. Im späteren Verlauf sollen Werbeeinnahmen die laufenden Kosten des Unterfangens decken.

Sendegebiet von Wien bis nach St. Pölten

Der im Februar gestartete Probelauf auf der Frequenz 100,4 ist verheißungsvoll, wie Schmutzer erzählt: „Technisch erreicht das Stadtradio derzeit über 80.000 Hörer. Geplant für das Jahr 2022 sind weitere Sendeanlagen für das gesamte Kamptal und den Norden des Bezirkes Krems. Für Krems selbst ist aufgrund der topografischen Lage eine eigene Sendeanlage nötig, um die Stadt optimal versorgen zu können.“ Das komplette Sendegebiet des Stadtradios reiche von den Toren Wiens bis nach St. Pölten und darüber hinaus.

Hervorstechen will der Regionalsender mit einem breit gefächertem Musikprogramm von den 70ern bis in die 90er. Aktuelle Titel sollen klar in der Unterzahl bleiben. „Wir sind ganz klar zugeschnitten auf die ältere Bevölkerung“, erklärt Schmutzer. Regionalnachrichten aus Krems und ganz Niederösterreich werden mehrmals täglich gesendet. Außerdem sollen Heurigen in einem eigenen Format die Chance haben, ihren Betrieb gegen einen geringen Betrag zu präsentieren. Ergänzt wird das Programm von lokal fokussierten Wetterberichten und Verkehrsupdates sowie Veranstaltungshinweisen. Moderieren wird übrigens ein „Lokalmatador“: Der Kremser Holger Ubl bringt für seine nebenberufliche Tätigkeit jahrelange Erfahrung von Radio Arabella mit.

Mit dem Stadtradio hat Krems nun zwei Radiosender mit Sitz in der Stadt. Andreas Murhammer, bekannt als Weihnachtsmann in der Fußgängerzone und Obmann des ESV Krems, betreibt bereits seit einigen Jahren das Internet-Angebot „Sunshine Radio“.

