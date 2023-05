Protest Klimaschützer färben Kremser Stadtpark-Brunnen grün

Lesezeit: 2 Min Franz Aschauer

Der Stadtpark-Brunnen schimmerte am Freitagmorgen grün. Foto: FFF

D as Wasser des Brunnens sei mit dem ungefährlichen Stoff Uranin gefärbt worden. Fridays For Future will mit der Aktion ein Zeichen „gegen das Greenwashing der Stadt Krems“ setzen.