Johann Lechner

Vor der Schule in Haindorf und anschließend bei einem Marsch durch Langenlois demonstrierten am Montagvormittag die Schüler ihre Solidarität mit dem abgeschobenen Flüchtling. Mit dabei in vorderster Reihe: BürgermeisterHarald Leopold und Klaus Doujak, Leiter der Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement.