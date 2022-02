Diskussion um Verkauf der Mauterner Schlosskapelle

Mit einer Protestnote gegen den Verkauf der Schlosskapelle wenden sich der ehemalige Stadtrat Karl Reder und acht weitere Unterzeichner an den Gemeinderat: „Die Entscheidung [...] über den beabsichtigten Verkauf der Schlosskapelle in Bausch und Bogen haben wir mit Unverständnis [...] zur Kenntnis genommen“, heißt es etwa in dem Brief.

Karl Reder erklärt die Intention der Gruppe: „Der Bürgermeister hat beim Neujahrsempfang 2020 das Schlossprojekt präsentiert und die Absicht bekundet, die Schlosskapelle im Besitz der Stadtgemeinde zu halten. Wir haben nichts gegen das Schlossprojekt, sondern gegen den Verkauf von Kulturgut und die Tatsache, dass der Verkauf der Bevölkerung nicht umfassend kommuniziert wurde.“

In der letzten Sitzung hat der Gemeinderat ein Antwortschreiben beschlossen, so Bürgermeister Heinrich Brustbauer: „Das Projekt wurde von Experten, Juristen und dem Bundesdenkmalamt geprüft. Das ,Herausteilen‘ der Kapelle und der Verbleib im grundbücherlichen Eigentum war baurechtlich nicht möglich. Miteigentum hätte Risiken für die Gemeinde im Fall von hypothekarischen Belastungen bedeutet.“

Im Vorvertrag wurde deshalb eine wohnungseigentumsähnliche Regelung verankert, die der Gemeinde das ausschließliche Verfügungsrecht an der Kapelle sichere.

Außerdem werde es Informationen für die Bürger geben, sobald Corona dies zulässt, versichert der Bürgermeister.

In der Gemeinderatssitzung kritisierte FPÖ-Mandatar Anton Brustbauer die fehlende Kommunikation seitens der Gemeinde. Und auch Bürgerlisten-Mandatar Stefan Gruber schlug in dieselbe Kerbe: Er regte an, dem Schreiben der Gemeinde die betreffende Passage zum Schlossverkauf beizulegen. Diese Anregung wurde auch umgesetzt.

