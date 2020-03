Per Bahn habe er das Land Niederösterreich bereist und sein Hauptquartier in Wolkersdorf im Bezirk Mistelbach aufgeschlagen, erzählte ein Angeklagter vor Gericht in Krems. Von dort habe er, wie es sich für einen Touristen gehört, dann Ausflüge unternommen.

„Ich bin nicht gezielt nach Österreich gekommen, um zu stehlen“, leugnete der 45-Jährige jeden Vorsatz und wollte kein typischer Kriminaltourist sein. Er gestand aber ein: „Es ist über mich gekommen, wenn mir ein Rad besonders gefallen hat.“

„Da gefielen Ihnen aber viele Räder“, kommentierte die Richterin energisch. In jedem Ort, den der Slowake aufsuchte, fehlte nämlich nach seinem „Gastspiel“ letztlich ein Rad. Unter anderem war das in Hadersdorf im Bezirk Krems, mehrfach in Korneuburg und Hollabrunn, in Wolkersdorf, Klosterneuburg und Sigmundsherberg so.

„Das waren eh alles nur ranzige Räder!“

„Das waren alles alte, ranzige Räder“, versuchte der Beschuldigte, den Wert der Räder herunterzuspielen.

„Die Bikes hatten immerhin so viel Wert, dass sie Ihnen bei Flohmärkten abgekauft wurden“, entgegnete die Richterin. Sie verhängte über den einschlägig vorbestraften Slowaken wegen gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls zwei Jahre Gefängnis. Das Urteil ist rechtskräftig.