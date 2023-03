20 neue Berufskraftfahrer bei Brantner ausgebildet

Die frischgebackenen Berufskraftfahrer werden künftig als Presswagen-, Absetzkipp-, Abrollcontainer-, Gefahrengut- und Kranwagenfahrer im Einsatz sein. Alter spielt dabei keine Rolle: Der jüngste Teilnehmer ist 25, der älteste über 50. Die Kosten für die Ausbildung wurden von Brantner Österreich übernommen.

Ziel: beständige Beziehung zu Mitarbeitern

„Wir gratulieren den Absolventen von ganzem Herzen zu Ihrem Karriereschritt. Wir bei Brantner legen viel Wert auf eine aufrichtige und beständige Beziehung zu unseren Mitarbeitern“, betont Brantner Österreich-Geschäftsführer Stefan Tollinger. „Teil unserer Philosophie ist es, für unsere Mitarbeiter ein verlässlicher Arbeitgeber mit vielfältigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu sein.“ Die Firma Brantner ermögliche ihren Arbeitern und Angestellten sehr gerne Aus- und Weiterbildungen, „um ihnen eine spannende langfristige Perspektive zu bieten“.

„Chance auf höhere Entlohnung nützen!“

„Wir sind besonders stolz darauf, dass einer der neuen Berufskraftfahrer schon die zweite Facharbeiterprüfung bei Brantner absolviert hat“, merkt Betriebsratsvorsitzender Thomas Svejda an. „Ein langjähriger Mitarbeiter ist vom Hilfsarbeiter zum Berufskraftfahrer aufgestiegen.“ Auch der Arbeitnehmervertreter legt seinen Kollegen ans Herz, sich weiterzubilden. „Damit kann man mit fortschreitendem Alter einen körperlich schonenderen Arbeitsplatz mit einer höheren Entlohnung erreichen. Dies wird zu 100 Prozent vom Betriebsrat und der Firmenleitung unterstützt.“

Das sind die neu ausgebildeten Facharbeiter

Erfolgreich abgelegt haben die Facharbeiterprüfung Thomas Bachler, Ernst Dockner, Philipp Flieger, Bernhard Hübl, Markus Maringer, Andreas Mayer, Niklas Müllauer, Ronald Rubin, Jürgen Steininger, Alexander Trautwein, Mario Winkler, Franz Topf, Okan Akyokus, David Dalaveraj, Franz Rauscher, Thomas Wigger, Jakub Molo, Daniel Tettmann, Christian Stanka und Thomas Rada.

Führendes Abfallwirtschafts-Unternehmen

Brantner (www.brantner.com) möchte die Entsorgung von Abfällen neu denken und hat sich deshalb voll und ganz der Kreislaufwirtschaft verschrieben. Die Abfälle von heute sind die Ressourcen von morgen: So viele Wertstoffe wie möglich werden durch Recycling und Upcycling vom Innovationstreiber und führendem Unternehmen in der Abfallwirtschaft einer neuen Verwendung zugeführt. Brantner betreibt 16 Deponien, 12 Sortieranlagen und neun Kompostieranlagen in Europa, darunter die 2021 eröffnete europaweit größte Kompostieranlage "Erdenreich" in Krems-Gneixendorf (NÖ). Rund 1.000 Gemeinden und mehr als 30.000 Betriebe im In- und Ausland sind mittlerweile Brantner-Kunden. Das Spin-off Brantner Digital Solutions beschäftigt sich mit digitalen Konzepten, die eine noch effizientere Umsetzung des Ressourcenkreislaufs ermöglichen.

