Winzer Krems für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Für den Weinjahrgang 2022 wurde die Winzer Krems erstmals nach den Kriterien von „Nachhaltig Austria“ zertifiziert. Dies ist ein Gütesiegel für nachhaltig produzierte Weine. Sie werden nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien hergestellt und streng geprüft. Von der Traubenproduktion über den Ausbau der Weine bis zur Flaschenfüllung wurde der gesamte Herstellungsprozess auf seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit durchleuchtet: Insgesamt wurden von unabhängigen externen Kontrollorganen rund 360 Maßnahmen in den neun Nachhaltigkeitsbereichen Klima, Material, Energie, Boden, Biodiversität, Wasser, Qualität, Soziales und Ökonomie bewertet.

Wichtig für die internationalen Kunden

Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager freute sich bei seinem Besuch an der Adresse Sandgrube 13, dass der größte Qualitätsweinbauproduzent Österreichs - die Winzer Krems verfügt über 1.200 Hektar Vertragsrebfläche - diese Auszeichnung erhalten hat. Damit steigt die „Nachhaltig Austria“-zertifizierte Rebfläche Österreichs schlagartig um über 13 Prozent. Geschäftsführer Ludwig Holzer sieht den Weg der Kremser Erzeugergemeinschaft bestätigt: „Weingartenbewirtschaftung im Einklang mit der Natur und das Denken in Generationen stand schon immer im Mittelpunkt unseres Handelns als Genossenschaft. Die Nachhaltigkeits-Zertifizierung, die bei unseren internationalen Kunden einen hohen Stellenwert besitzt, ist ein wichtiger Beitrag für die Sicherung der Existenz unserer Mitglieder.“

Umweltschutz bei Umbau im Zentrum

Mit dem 2019 gestarteten Bauprojekt „Invest 2023“, das Mitte 2023 abgeschlossen sein wird, stellte das Unternehmen bereits die Weichen zur Zertifizierung. Die Erneuerung von Weinkeller, Abfüllanlage und Flaschenlager wird neben einer Verbesserung der Produktqualität auch einen großen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit bedeuten: Bereits Ende 2021 erfolgte der Umstieg von Gas auf Fernwärme. Der Neubau wurde mit einem Gründach versehen, das Wasser speichert, den CO2-Anteil in der Luft reduziert und temperaturregulierend auf die darunter liegenden Räume wirkt. Die neue Abfüllanlage wird mit einer 125 kWp-Photovoltaik-Anlage betrieben. Weitere 270 kWp sind in Planung. Auch die Mitarbeiter können sich freuen. Mit dem Neubau geht eine große Arbeitsplatzverbesserung einher, zum Beispiel durch die Beleuchtung des Kellers mit Tageslicht oder durch die spezielle Lärmschutzdecke in der Abfüllhalle.

„Piwi-Rebsorten“ immer wichtiger

Seit zehn Jahren widmet sich die Winzer Krems der Förderung von neu gezüchteten Rebsorten, die weitgehend resistent gegen Pilzerkrankungen sind und somit weniger Pflanzenschutz benötigen. In den letzten Jahren dringen diese "Piwi"-Rebsorten“ (Piwi steht für pilzwiderstandsfähig) immer stärker ins Bewusstsein der Weinkonsumenten ein. „Unsere Hauptsorten Grüner Veltliner, Riesling und Blauer Zweigelt werden sie in den nächsten Jahren nicht ersetzen, aber an Bedeutung gewinnen. Donauriesling, Donauveltliner, Blütenmuskateller & Co. sind ein wesentlicher Beitrag der Weinwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit und weniger Pflanzenschutz“, so Geschäftsführer Ludwig Holzer.

