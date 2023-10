7.000 Kilometer mit Pkw-„Oldies“ unterwegs

Sofort dabei war ein Quartett, als es von einer besonderen Rallye erfuhr, die einmal im Jahr stattfindet. Sieben Tage und über 3.750 km quer durch Europa, steile Alpenpässe, steinige Schotterstraßen, weiche Sandpisten, spektakuläre Küstenetappen und durchs Überschwemmungsgebiet im Ebro-Delta zum Ziel in der Sonnenmetropole Barcelona: Das Abenteuer lockte.

Fahrzeuge müssen älter als 20 Jahre sein

Thomas Braun (26) und Stefan Hengstberger (26), beide aus Nöhagen, bildeten die Besatzung des einen Suzuki Ignis Allrad, Baujahr 2002, Toni Freistetter (39) aus Obermeisling und Phillip Florreither aus Ostra die andere – auf einem baugleichen Fahrzeug. Bedingung ist, dass es sich um keinen Geländewagen handeln und das Auto nicht jünger als 20 Jahre sein darf.

Viele tolle Erlebnisse und einige Pannen

Auch ein paar Pannen, darunter ein Reifenschaden auf einer spanischen Autobahn oder ein kaputter Sensor, der bei Kälte und Regen auf einem Pass getauscht werden musste, entmutigten die Männer nicht. „Wir konnten alles immer selber wieder instand setzen.“ Phillip Florreither zur Motivation, mitzumachen: „Der Weg ist das Ziel!“ Die Fahrt, bei der man in Morgenbriefings immer auf den neuen Tag vorbereitet wurde und die Nächte in im Voraus gebuchten Hotels verbrachte, habe so viele Erlebnisse geboten, die man nicht missen wollte.

Bis Malaga: Fahrt um 1.000 km verlängert

Am Ende kamen 82 der 98 Starter ins Ziel – und die Österreicher aus der Region Krems waren unter den Finishern. Weil man grad im wahrsten Sinn des Wortes „so gut in Fahrt“ war, hängten die vier noch einen rund 1.000 km langen Trip nach Malaga dran. „Es war anstrengend, aber wir würden es alle sofort wieder machen“, glaubt Florreither, dass er und seine Freunde im nächsten Jahr wieder mit dabei sein werden.