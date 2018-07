Ein großes Vorhaben realisierte Armin Blüml, Berater beim AMS Krems, mit der Fahrt von Bregenz in seinen Wohnort Kottes: Nach 722 Kilometern und 31 Stunden und 47 Minuten im Sattel seines Fahrrades war schließlich der „long way home“ (der „weite Weg nach Hause“) bewältigt.

„Eigentlich betreibe ich nur hobbymäßig Sport“, meint der 27-Jährige nach seiner Tour im NÖN-Gespräch, „aber ich bin ein Berg-Fanatiker, war zuvor noch nie in Vorarlberg und wollte einmal quer durch Österreich radeln.“

privat

Gesagt, getan: Drei Jahre nach dem Entschluss (einmal kam eine Krankheit, einmal Schneefall dazwischen) setzte er das Vorhaben um. Mit dem Zug ging es von St. Pölten nach Vorarlberg. Die Rückreise führte ihn auf der Route über den Arlberg und das Inntal ins Salzkammergut (Bad Ischl). In Enns stieß Blüml auf den Donauradweg, dem er bis Weißenkirchen folgte, um mit einer „Bergetappe“ hinauf nach Kottes abzuschließen.

Unterwegs gab es (in Leogang) einen „Patschen“, der selbst repariert wurde, sonst lief aber alles wie am Schnürchen. „Ich hatte Wetterglück, immer 25 bis 30 Grad, und habe nicht einen Regentropfen abbekommen!“ Was taugte dem Radler am meisten? „Die Berge bis Salzburg“, antwortet er. „Das Highlight war der Arlberg. Drei Stunden bergauf waren hart, aber es war die Sache wert.“ Generell fällt die Bilanz höchst positiv aus: „Ich bin froh, dass ich die Tour gemacht habe!“