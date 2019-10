Radfahrer entdeckt Leiche in der Donau .

Einen in der Donau treibenden Körper entdeckte ein Radfahrer am 27. Oktober gegen 10 Uhr Vormittag in St. Johann im Mauterthale (Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf). Er zog die Frau ans Ufer. Wiederbelebungsversuche blieben allerdings erfolglos.