Der Mittwoch, 18. August, war ein besonderer Tag für Martina Stummer. An diesem moderierte sie zwischen 5 und 6 Uhr morgens erstmals einen Teil der Sendung „Guten Morgen Österreich“ im ORF-Radiosender Ö1. Obwohl die als Sänger-Songwriterin unter dem Namen „Marcharie“ bekannte und erfolgreiche Droßerin schon länger dort tätig ist, war dies ein Schritt in eine neue Ära.

Mittlerweile hat sie die zweite Stunde (Dienstag, 6 bis 7 Uhr) gut hinter sich gebracht, und ihre Stimme wird am kommenden Donnerstag (2. September) wieder zwischen den klassischen Musikstücken erklingen.

Seit drei Jahren ist die 25-Jährige bei Ö1 für einen Teil der Musikauswahl in der Sendung „Guten Morgen Österreich“, aber auch in der „Klassik-Nacht“ sowie in den „Spielräumen“ zuständig. „Dass ich eine Chance als Moderatorin bekomme, kam unverhofft“, berichtet Stummer im NÖN-Telefonat. Via Facebook hatte sie ihrer Überraschung mit dem Statement „Also wenn ich mit viel gerechnet hab, dann bestimmt ned damit!“ Ausdruck verliehen. „Man ist auf mich zugekommen, weil eine Stelle frei geworden ist.“

Nach einem Sprechtraining bei der früheren Radio- und jetzigen Fernsehmoderatorin Susanne Roussow ging die ORF-Mitarbeiterin „on air“. Aktuell ist sie in Einschulung und wird von anderen Moderatorinnen begleitet, die ihr auch zur Seite stehen. „Ab September soll ich aber dann schon selbstständig im Studio tätig sein.“

Nervös sei sie anfangs schon gewesen, erinnert sich Stummer an ihren Einstieg. „Aber die ersten Erfahrungen waren ausschließlich positiv. Als Sängerin habe ich ja immerhin den Vorteil, dass ich gewohnt bin, vor Publikum zu agieren.“