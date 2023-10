Verwirrter Zwettler (38) halbnackt im Wald gefunden

Ein Notruf erreichte am frühen Nachmittag des 16. Oktober die Rettung. Der Anrufer gab an, er liege im Wald und brauche Hilfe.

Mann hatte eiskalte Nacht im Freien überlebt

Feuerwehr und Polizei machten sich, unterstützt von der Handyortung des Anrufers, auf den Weg und fanden tatsächlich einen Mann im Wald. Er saß dort an einen Baum gelehnt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 38-jährigen Zwettler.

Vorgefunden wurde er nur mit einer kurzen Hose und einem Socken bekleidet. Angeblich hatte er die Nacht, in der die Temperaturen auf unter zehn Grad Celsius gesunken waren, in seinem Zustand im Freien verbracht. Einem FF-Mann gegenüber sprach er davon, an einer „Challenge“ teilgenommen zu haben.

Das Rote Kreuz kam dem in Gföhleramt im Wald gefundenen Mann zu Hilfe. Foto: ÖRK / LV NÖ / Lukas Hürner, ÖRK / LV NÖ / Lukas Hürner

Rettung brachte Verwirrten in Psychiatrie

Der Aufgefundene, der Schnittverletzungen an den Beinen aufwies, konnte keine klaren Aussagen zum Grund seines Aufenthalts im Wald machen, behauptete jedoch glaubhaft, bereits die ganze Nacht im Wald verbracht zu haben.

Bei ihm wurden allerdings Medikamente gefunden, die auf eine Suchtkrankheit schließen lassen. Der unterkühlte Mann, der eine Verständigung seiner Angehörigen nachdrücklich ablehnte, landete schließlich in der Psychiatrie eines Krankenhauses.