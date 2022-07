„Tolles Ergebnis“ für Raiffeisenbank Langenlois

Werbung Kinoabende Anzeige Programm vom Mondscheinkino in Eggenburg

Im voll besetzten Gasthof Zur Schonenburg in Schönberg lud die Raiffeisenbank Langenlois zur Generalversammlung. Die Direktoren Hannes Rauscher und Adi Feichtinger konnten von einem tollen Jahresergebnis berichten. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um über sieben Prozent auf 332 Mio. Euro, die Kredite um 11,3 Prozent auf 290 Mio. Euro. „Das Betriebsergebnis von 2,9 Mio. Euro ist eines der besten in der Geschichte der Raiffeisenbank Langenlois“, so Rauscher. Die Eigenmittel stiegen auf knapp 39 Mio. Euro.

Für seine langjährige Funktionärstätigkeit wurde Aufsichtsratsmitglied Ernst Thaller von der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien mit der Raiffeisenmünze in Silber ausgezeichnet. Zu den Klängen der Schönberger Jungmusikanten klang die Generalversammlung dann einige Stunden später aus.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.