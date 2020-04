Mit Gattin Rolanda und Sohn Sebastian verbringt der Rallye-Weltmeister (1987) und 32-fache Europameister Franz Wittmann seinen Alltag in Ramsau bei Hainfeld (Bezirk Lilienfeld). „Man braucht eine Struktur und darf nicht zu viel Nachrichten schauen, sonst macht man sich nur noch Sorgen“, sagt Österreichs erfolgreichster Rallyefahrer über das aktuelle Leben in Coronavirus-Zeiten.

Neben der Erledigung von Büroarbeit stehen Spaziergänge am Programm. „Auf den Wegen sind wir meistens ganz alleine“, tun ihm jene Menschen leid, die „in Wien in einer Wohnung sitzen müssen“.

Wiederentdeckt als Lektüre hat der Betreiber des Golfplatzes Adamstal, der vor wenigen Tagen seinen 70er feiern konnte, die Bände seiner umfangreichen Karl-May-Sammlung. „Meine Eltern haben mir diese in der Jugend geschenkt“, erzählt Franz Wittmann. Er liest die Geschichten von Winnetou, Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi und Co. bevorzugt auf seinem Hometrainer, für den er sich in Handarbeit ein Holzgestell zum Lesen montiert hat.