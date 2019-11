Zu randalierenden Gästen im Lokal „Amadeus“ am Pfarrplatz wurde die Polizei am Abend des 1. November gegen 21.30 Uhr gerufen. Was sich danach vor dem Lokal abspielte, war „filmreif“.

„Theater“ ging im Verwahrungsraum weiter

Die Beamten trafen auf einen Kremser (26), der sich – sichtlich alkoholisiert und auch unter Drogeneinfluss – allen Aufforderungen entgegenstellte und extrem aggressiv auftrat. Statt seinen Ausweis zu zeigen, warf er seine Geldbörse gegen einen Beamten und schlug auf den Oberkörper des Mannes ein.

Einen anderen Polizisten hielt er fest und schlug ihm mit der Faust mehrmals gegen den Kopf. Wie sich später herausstellen sollte, fügte er ihm dabei unter anderem eine Prellung der Augenhöhle, des Jochbeins und des Nasenbeins zu.

Mit vereinten Kräften erst gelang es vier Polizisten, den Randalierer zu fixieren. Bei ihm wurden ein Fixiermesser und ein Schlagring gefunden.

Im Verwahrungsraum der Polizeiinspektion Krems ging das „Theater“ weiter. Der Verhaftete verstopfte die Toilette mit seinem Gewand und setzte die Zelle unter Wasser, tobte weiter und schimpfte ohne Unterlass in tiefster Fäkalsprache. Gegen den verletzten Beamten äußerte er zudem Drohungen wie „I hätt‘ dir draußen den Schädel einschlagen sollen!“

Schließlich landete der Mann in der Justizanstalt Krems. Er wird sich wegen schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt, tätlicher Angriffe auf Beamte, Drogenmissbrauchs und weiterer Delikte verantworten müssen.