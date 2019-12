Die Top 100 des Magazins „Austrian Business Woman“ zeichnet Jahr für Jahr Frauen für ihre beruflichen Leistungen aus. Geschafft hat es in die erlesene Liste in der Kategorie Ausbildung/Forschung heuer Ulrike Prommer, die Geschäftsführerin der IMC Fachhochschule Krems.

Schon am Aufbau des IMC vor einem Vierteljahrhundert beteiligt, ist Prommer seit nunmehr elf Jahren Chefin eines 300-köpfigen Teams, das sich der Ausbildung und Betreuung von rund 3.000 Studierenden verschrieben hat.

Das Geheimnis ihres Erfolges: „Die Tätigkeit muss spannend sein, Freude machen und man braucht ein Team, das motiviert neue Ideen und Innovationen einbringt.“ Am Ende ihrer Entwicklung angekommen sieht Prommer das IMC noch nicht. Für die Zukunft wolle sie einen qualitätsvollen Ausbau in Lehre und Forschung forcieren.

Dass Frauen in Führungspositionen noch immer klar in der Unterzahl sind, liegt für Prommer zu einem großen Teil an der Unvereinbarkeit von Familie und Job. Ihr Ziel: „Das Selbstbewusstsein und die Ambitionen der Frauen stärken.“ Die Chance dazu hat Prommer in hohem Maß. 70 Prozent aller IMC-Absolventen sind weiblich.