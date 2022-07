13-jähriger Gföhler holt in Nantes Doppel-Gold im Tischfußball

Werbung

Das Tischfußball-Ass Raphael Holzer aus Gföhl ist seit 2018 Mitglied des Junior-Nationalteams, heuer nahm der Zwölfjährige vom 27. Juni bis 4. Juli in Nantes, Bretagne, an der Tischfußball-Weltmeisterschaft teil, an der 45 Nationen vertreten waren.

Mit souveränen Leistungen holte er im U13 Doppel und im U13 Doppel Classic gemeinsam mit Spielpartner Laurin Breuer für Österreich zwei Goldmedaillen. Im Einzelbewerb erreichte Raphael den unglücklichen vierten Platz, im Nationalteambewerb wurde er Dritter.

Es war das erste Mal, dass das junge Talent in Frankreich im Einsatz war. Besonders stolz war er, als er „das erste Mal bei der Siegerehrung die österreichische Bundeshymne hörte.“ Raphael ist im Ranking der International Table Soccer Federation (ITSF) bei den Junioren bis 19 Jahre im Einzel auf Rang sieben und im Doppel auf Rang vier gelistet.

Tischfußball wird 2023 in Österreich als offizielle Sportart anerkannt, die Aufnahme als Olympische Disziplin soll ebenfalls in naher Zukunft erfolgen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.