Das war Maßarbeit! Bis 5 Uhr waren die Kranarbeiten am sogenannten „Fux-Haus“ (mit dem ehemaligen Geschäft des Juweliers Franz Fux) in der Oberen Landstraße 9 genehmigt. Um 4.59 Uhr war man nach zwei Nächten fertig.

2015 trat das Bundesdenkmalamt auf den Plan

„Es ist alles gut gegangen, es gab keine Zwischenfälle“, ist der Besitzer und Entwickler des Projekts, der Donau-Immobilienmakler Thomas Fürstl, erleichtert. Nachdem er das Haus 2015 gekauft und ein halbes Jahr sein Konzept eines Objekts für Geschäftslokale und Ordinationen (Nutzfläche: rund 600 m²) geplant hatte, trat das Bundesdenkmalamt auf den Plan.

Immerhin stammt das Objekt aus 1423, eine Urkunde deutet aber sogar auf 1399 als Jahr der Errichtung hin. Eine kleine Sensation ist, dass man darin die ältesten je gefundenen Ton-Schraubgefäße entdeckt hat.

Besitzer, Entwickler und Baumeister: Thomas Fürstl freut sich, dass seine Bitte um Verständnis für die Nachtarbeiten auf fruchtbaren Boden fiel. Foto: Michaela Sommer | Michaela Sommer

Es folgten Notmaßnahmen wie Stützungen gegen einen Einsturz des Gebäudes. „Seit Juli 2017 habe ich die Baugenehmigung“, erklärt Fürstl. „Wir haben jetzt ein Jahr gearbeitet. Der Bauschutt wurde am Dachboden zwischengelagert, um Staubbelastungen der Anrainer zu vermeiden.“

In der nächtlichen Aktion mit dem Baukran wurden in der Vorwoche die Altlasten entfernt und dafür Dachzargen aus Stahl aufgesetzt. „Wir haben in zwei Nächten geschafft, wofür wir fünf Nächte die Genehmigung hatten“, freut sich Fürstl, dass die Belastung der Anrainer gering gehalten werden konnte und diese Verständnis zeigten.

Jetzt kann das Bauprojekt fortgesetzt werden. Fürstl: „Ich will damit zur Belebung der Innenstadt beitragen!“