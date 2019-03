Rasch geschnappt waren zwei Jugendliche, ein 16-Jähriger aus Hörfarth und ein 18-Jähriger aus Absdorf bei Statzendorf, die aus Übermut oder Fadesse Schaden an mehreren Autos und im Pfarrhof (Hellerhof) angerichtet haben.

Angehalten: Einer hatte noch den Autoschlüssel bei sich

Die beiden Burschen hatten in der Nacht vom 19. auf den 20. März auf einem Gebrauchtwagenplatz in Paudorf die Fenster von fünf Fahrzeugen eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht. Die Beute, die sie machten, war gering: Lediglich ein Handy-Ladekabel und ein Autoschlüssel fielen ihnen in die Hände.

Als sie am folgenden Tag bei Tageslicht auch im Hellerhof ihre zerstörerischen Taten fortsetzten und dort unter anderem eine Tür aufbrachen und ein Fenster einschlugen, merkte sich ein Pfarrer die Kennzeichen der beiden im Hof abgestellten Mopeds. Dies sollte später entscheidend zum Ermittlungserfolg beitragen.

Die Polizei konnte nämlich wenig später die beiden Mopeds anhalten und ihre Lenker zu den Vorfällen befragen. Einer von ihnen hatte noch den Autoschlüssel aus einem der beschädigten Fahrzeuge bei sich.

Die Burschen, die ihre Tat als Lausbubenstreich sehen, begründeten sie damit, dass ihnen fad gewesen sei. Eine Anzeige wird ihnen dennoch nicht erspart bleiben, den Schaden werden sie oder ihre Eltern wiedergutmachen müssen.