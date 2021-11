Neue Steuerung: Upgrade für Kläranlage

Die Kläranlage der Marktgemeinde Rastenfeld in Ottenstein ist seit 1995 in Betrieb. Die Abwasserbeseitigungsanlage erhielt heuer eine neue Steuerung, in welche die Gemeinde rund 38.000 Euro investierte.

In der Anlage werden die Abwässer von rund 1.600 Einwohnern aus fünf Katastralgemeinden geklärt – in Summe handelt es sich dabei um circa 128.000 Kubikmeter jährlich, die über acht Pumpstationen nach Ottenstein transportiert werden. Das Kanalnetz in der Marktgemeinde ist zum Großteil „getrennt“ – nur rund 20 Prozent des Netzes sind noch klassischer Mischwasserkanal.

Die Kläranlage besteht aus mehreren Abschnitten, das Herzstück ist das rund sechs Meter hohe Belebungsbecken, das alleine 890 Kubikmeter Fassungsvermögen hat. Im hauseigenen Labor werden diverse Werte gemessen: Unter anderem die Sauerstoff- und Stickstoffsättigung des einlangenden Abwassers und der Reinigungsgrad des ausgehenden Wassers, das wieder in den Kamp geleitet wird.

Oberste Devise ist, die gute Wasserqualität der Kampseen-Kette nicht zu beeinträchtigen.