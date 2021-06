Der langjährige Tierarzt der Marktgemeinde Rastenfeld, Herwig Brandstetter, verabschiedete sich Mitte Mai in den wohlverdienten Ruhestand. Er war ganze 33 Jahre vor Ort im Einsatz. Die Gemeinde ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger. Interessierte Tierärzte für landwirtschaftliche Nutztiere und Kleintiere sind eingeladen, sich beim Gemeindeamt zu melden: 02826/289 oder per Mail an gemeinde@rastenfeld.at .