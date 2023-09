Rastenfeld Unbekannte beschädigten Reifen von mindestens zehn Kfz

Foto: Toa55/Shutterstock.com

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

V orerst unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch vergangener Woche bis Montag in Peygarten in der Marktgemeinde Rastenfeld (Bezirk Krems) mindestens zehn Kfz beschädigt, indem sie Schrauben in die Reifen eindrehten.