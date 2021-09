Die Frau aus dem Bezirk Zwettl hatte laut Polizei ihren Pkw in der Fahrbahnmitte angehalten und war ausgestiegen, um vermutlich nach einem verletzten Tier zu suchen. Ein nachkommender Autolenker fuhr mit verringertem Tempo am Wagen vorbei. Aus vorerst unbekannter Ursache dürfte es dabei zur Kollision mit der Waldviertlerin gekommen sein.

Die 27-Jährige blieb schwer verletzt auf einer Grünfläche neben der Straße liegen. Die Frau wurde in das Landesklinikum Horn transportiert. Die Waldviertlerin hatte das Fahrzeug beleuchtet abgestellt, teilte die niederösterreichische Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mit.