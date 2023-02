Mona Riegler ist neue Pflegedienstleiterin im PBZ

Das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Weitra hat mit Mona Riegler eine neue Pflegedienstleiterin. Sie folgt Elfriede Steffel, die 2022 ihren Ruhestand angetreten hat.

Die 46-Jährige stammt aus der Marktgemeinde Rastenfeld, ist ausgebildete Diplomschwester und studierte Qualitäts- und Risikenmanagerin: „Ich toleriere nichts unter einem gewissen Niveau – und das will ich gemeinsam mit den Mitarbeitern erhöhen.“ Berufspraxis erlangte sie auch als Mitarbeiterin der Internen Abteilung des Landesklinikums Zwettl.

Die Anforderungen an die neue Herausforderung in Weitra seien enorm, der Umgang mit den Bewohnern der Betreuungseinrichtung in Weitra aber professionell und liebevoll: „Ich habe mittlerweile in allen Abteilungen und Funktionen mitgearbeitet und festgestellt, dass die Kollegen Riesenleistungen erbringen. Ich will, dass sich die Bewohner hier wohlfühlen. Es soll ein lebenswertes Haus für Bewohner und Mitarbeiter sein.“

Der allgemeine Mangel an Pflegepersonal macht auch im PBZ Weitra Probleme: Aktuell werden 90 Bewohner betreut, aufgrund des Mitarbeitermangels gibt es einen Aufnahmestopp für neue Bewohner.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.